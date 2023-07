ADAC startet "Track-Safari" auf dem Nürburgring

Premiere bei der DTM-Station auf dem Nürburgring am kommenden Wochenende: Motorsportfans haben erstmals in Deutschland Gelegenheit, im Rahmen einer „Track-Safari“ während einer Trainingssession aus einem Reisebus heraus die DTM-Boliden hautnah auf der Strecke zu erleben.

"Die Track-Safari haben wir aus Japan übernommen und bei den Testfahrten am Red Bull Ring in Österreich im April schon einmal ausprobiert", sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss am Montag beim "SID Pressebrunch" in Köln: "An einem speziellen Teil des freien Trainings werden Reisebusse teilnehmen. Die Fahrer sind natürlich informiert und gebrieft, dass sie da vielleicht nicht ganz Vollgas fahren."