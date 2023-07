David Schumacher über Nachname: Fluch und Segen zugleich

DTM-Pilot David Schumacher sieht seinen im Motorsport weltberühmten Nachnamen als Fluch und Segen zugleich an. „Teilweise hat es Vorteile, teilweise hat es Nachteile. Wenn irgendetwas passiert wie am Norisring, wird daraus gleich ein großes Ding gemacht“, sagte der Sohn von Ralf und Neffe von Michael Schumacher am Montag beim „SID Pressebrunch“ in Köln vor dem vierten von acht Rennwochenenden am Nürburgring.