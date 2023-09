DTM: Bortolotti erobert mit Sieg die Gesamtführung zurück

Der Lamborghini-Pilot feierte am Sonntag auf dem Sachsenring seinen dritten Saisonsieg und eroberte die Gesamtführung vom Österreicher Thomas Preining zurück. Rang zwei ging an Luca Stolz (Kirchen/Mercedes), der am Samstag an gleicher Stelle gewonnen hatte, der Schweizer Ricardo Feller im Audi komplettierte das Podest.