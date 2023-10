Bestzeit im Qualifying: Preining ist DTM-Champion

Der Österreicher Thomas Preining ist DTM-Champion 2023. Nach seiner Bestzeit im Qualifying am Sonntagmorgen, für die er drei Punkte kassierte, ist der 25-Jährige im abschließenden Saisonrennen nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen. Am Samstag hatte Porsche-Fahrer Preining mit einer souveränen Vorstellung das erste Rennen in Hockenheim gewonnen.

„Das Auto fühlt sich gut an, wenn es normal läuft, dann kann ich am Sonntag den Sack zu machen“, hatte Preining am Samstag bei ProSieben gesagt: „Aber ich kenne die DTM. Gefeiert wird erst am Ende.“