David Schumacher als Co-Kommentator in der DTM

David Schumacher wird in der kommenden DTM-Saison seine Premiere als Co-Kommentator im TV geben. Der Sohn von Ralf Schumacher sitzt bei den Rennen auf dem Lausitzring (24. bis 26. Mai) am ran-Mikrofon und fungiert als Experte, dies teilte ProSieben am Rande der DTM-Tests in Hockenheim mit. Schumacher (22) war in der vergangenen Saison selbst noch in der DTM gefahren, nun startet er im ADAC GT Masters.