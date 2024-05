DTM: Preining krönt starkes Lausitzring-Wochenende

DTM: Preining glänzt am Lausitzring

Dritter am Samstag, Sieger am Sonntag: Titelverteidiger Thomas Preining glänzt beim DTM-Wochenende in der Lausitz.

© IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto