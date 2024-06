DTM: Aitken feiert in Zandvoort zweiten Saisonsieg

Der Brite setzt sich gegen Rene Rast durch und schiebt sich in der Gesamtwertung auf Platz drei.

Jack Aitken hat in Zandvoort beim fünften Rennen der laufenden DTM-Saison seinen zweiten Erfolg gefeiert. Der Ferrari-Pilot setzte sich in den niederländischen Dünen vor dem dreimaligen DTM-Champion Rene Rast im BMW und dem Inder Maini Arjun im Mercedes durch.

In der Gesamtwertung behält Kelvin van der Linde im Audi die Spitzenposition. Mit 66 Punkten liegt der Südafrikaner vor Teamkollege Ricardo Feller (Schweiz/61 Punkte) und Aitken (59 Punkte). Bester Deutscher ist Mercedes-Fahrer Maro Engel auf Platz fünf (57 Punkte).

An der traditionsreichen Strecke war der Brite Aitken, der für das Team Emil Frey Racing startet, von Position eins aus ins Rennen gegangen. Dort behauptete er sich über die volle Renndistanz. Aitken hatte bereits am Auftakt-Wochenende in Oschersleben gewonnen.