Trotz Schäden am Auto: Wittmann gewinnt in Zandvoort

von SID 09.06.2024 • 18:08 Uhr Marco Wittmann ist in diesem Jahr schon der fünfte Rennsieger in der DTM. Nur Jack Aitken sah am Samstag bereits zum zweiten Mal die Zielflagge als Erster.

Der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann hat Schäden an seinem Auto getrotzt und den zweiten Lauf der Rennserie in Zandvoort gewonnen. Der 34-Jährige vom Team Schubert Motorsport kam vor Mirko Bortolotti (Italien) und Kelvin van der Linde (Südafrika) ins Ziel, feierte damit seinen Premierensieg in dieser Saison und den ersten seit 2022. Im Rennen am Samstag war Wittmann in seinem BMW nur Siebter geworden.

Wittmann der fünfte Rennsieger in dieser DTM-Saison

Wittmann ist in diesem Jahr schon der fünfte Rennsieger. Nur der Brite Jack Aitken sah am Samstag bereits zum zweiten Mal die Zielflagge als Erster.

Am Sonntag gab der ADAC vor dem Start bekannt, dass die DTM bis mindestens 2026 in Zandvoort fahren wird. Optional kann die Zusammenarbeit bis 2028 ausgeweitet werden.

Nach einem Unfall in der ersten Runde musste das Rennen kurzfristig unterbrochen werden. Bortolotti, der sich schon am Start an Pole-Sitter Maximilian Paul vorbeigeschoben hatte, führte daraufhin das Feld an.

Wittmann von Platz 14 auf Rang eins

Nach den Boxenstopps rutschte Wittmann, der von Platz 14 gestartet war, aber vorbei und gab die Führung bis zum Schluss nicht mehr her - trotz Problemen am Heck. Autoteile schleiften immer wieder auf Fahrbahn und Reifen.