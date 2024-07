DTM: Premierensieg für Thiim - Rast zeigt tolle Aufholjagd

Der dänische Rennfahrer Nicki Thiim hat auf dem Norisring einen perfekten Sonntag hingelegt und gleich zwei Premieren gefeiert. Der 35-Jährige vom Team SSR Performance sicherte sich im Lamborghini zunächst seine erste DTM-Pole und fuhr im anschließenden Rennen souverän zu seinem ersten Sieg in der Tourenwagen-Meisterschaft. Zweiter wurde Maro Engel, der in seinem 100. DTM-Rennen ebenfalls eine starke Leistung zeigte. Auf Rang drei kam auf dem Stadtkurs in Nürnberg Thiims Teamkollege Mirko Bortolotti ins Ziel.