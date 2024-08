DTM am Nürburgring: Titelkampf in der Eifel

Die Rennserie startet in ihre zweite Saisonhälfte, Mirko Bortolotti will seine Gesamtführung ausbauen.

Die Rennserie startet in ihre zweite Saisonhälfte, Mirko Bortolotti will seine Gesamtführung ausbauen.

Mit dem Rennwochenende auf dem Nürburgring steht für die DTM nach der Sommerpause das Saisonhighlight und zugleich der Auftakt in die entscheidende zweite Hälfte auf dem Programm. Nach acht von 16 Rennen führt Mirko Bortolotti die Gesamtwertung an und will auf der Traditionsstrecke in der Eifel nicht nur seinen ersten Saisonsieg einfahren, sondern bei den Rennen an diesem Samstag und Sonntag (jeweils 13 Uhr) mehr Distanz zwischen sich und die Konkurrenz bringen.