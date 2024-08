DTM: Routinier Engel sorgt für Spannung

Der Titelkampf in der DTM hat sich zum Start aus der Sommerpause weiter zugespitzt - und auch der deutsche Routinier Maro Engel mischt nun kräftig mit. Der Münchner im Mercedes holte auf dem Nürburgring zwei Podestplätze, Engel ließ seinem dritten Platz vom Samstag einen zweiten Rang am Sonntag folgen. Die beiden Siege gingen an das prominente Brüderpaar der Rennserie: Am Samstag hatte sich Kelvin van der Linde (Audi) durchgesetzt, einen Tag später stand Sheldon van der Linde (BMW) ganz oben auf dem Podest.