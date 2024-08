DTM: Van der Linde siegt und übernimmt Gesamtführung

SID 17.08.2024 • 15:01 Uhr Der Südafrikaner zeigt in seinem Audi R8 trotz nasser Strecke eine souveräne Vorstellung.

Cool im Regen: Rennfahrer Kelvin van der Linde hat beim Auftakt in die zweite Hälfte der DTM-Saison die Gesamtführung übernommen. Der Südafrikaner vom Team Abt Sportsline holte am Samstag auf dem Nürburgring vor Mirko Bortolotti (SSR Performance) einen Start-Ziel-Sieg und überholte damit den Italiener in der Fahrerwertung. Dritter wurde Maro Engel im Mercedes (München/Winward Racing).

Van der Linde zeigte in seinem Audi R8 trotz nasser Strecke eine souveräne Vorstellung. Insgesamt war es sein zweiter Saisonsieg und der siebte in seiner DTM-Karriere. "Es war ein episches Rennen, ich glaube, das beste bisher. Ich bin so stolz auf das Team und kann es nicht beschreiben - es war verrückt", sagte van der Linde, der nun 127 Punkte auf dem Konto hat.