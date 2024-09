DTM am Sachsenring: Bortolotti neuer Spitzenreiter

Der Italiener Mirko Bortolotti hat in der DTM die Spitze in der Gesamtwertung übernommen. Der Lamborghini-Pilot verdrängte durch seinen zweiten Rang im ersten Rennen auf der sechsten DTM-Station am Sachsenring den bislang führenden Südafrikaner Kelvin van der Linde (Audi) vom ersten Platz. Vor den letzten fünf Läufen beträgt Bortolottis Vorsprung nun sechs Punkte.

Nach dem zweiten Rennen auf dem Kurs in Hohenstein-Ernstthal am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) fällt die Entscheidung in den abschließenden vier Rennen. Zunächst folgen zwei Läufe in Preinings Heimat auf dem Red-Bull-Ring (28./29. September), ehe der Jahresabschluss auf dem Hockenheimring (19./20. Oktober) stattfindet.