DTM: Bortolotti siegt in Spielberg und erobert die Führung

Mirko Bortolotti hat mit seinem Sieg im ersten Rennen in Spielberg die Führung in der Gesamtwertung der DTM übernommen. Der Italiener setzte sich am Samstag im Lamborghini vor Maro Engel und Arjun Maini (Indien/beide Mercedes) durch und liegt auf der vorletzten Saisonstation nun mit 188 Punkten zehn Zähler vor dem bisherigen Führenden Kelvin van der Linde im Audi. Der Südafrikaner kam nur auf Platz acht.

Der Wahl-Monegasse Engel hat im packenden Saisonfinish nun 176 Punkte auf dem Konto, dahinter klafft schon eine Lücke zu Luca Stolz (Brachbach/Mercedes) mit 127 Zählern. Am Sonntag steht in Österreich erneut um 13.30 Uhr (ProSieben) das zweite Rennen der 7. WM-Station auf dem Programm. Das Meisterschaftsfinale steigt dann am 19. und 20. Oktober in Hockenheim.