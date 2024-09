DTM-Krimi! Jetzt gibt's ein absolutes Herzschlagfinale

Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde und Maro Engel reisen mit intakten Meisterschaftschancen zum DTM-Finale in Hockenheim.

Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde und Maro Engel reisen mit intakten Meisterschaftschancen zum DTM-Finale in Hockenheim.

Der DTM steht nach dem spannenden zweiten Rennen in Spielberg ein Herzschlagfinale um den Titel bevor. Den Italiener Mirko Bortolotti und Kelvin van der Linde aus Südafrika trennen vor den letzten beiden Läufen am Hockenheimring (19./20. Oktober) nur 15 Punkte, auch der gebürtige Münchner Maro Engel bleibt im Titelrennen.

Nachdem Lamborghini-Pilot Bortolotti am Samstag auf dem Red-Bull-Ring triumphiert hatte, ging der Sieg am Sonntag an den dreimaligen DTM-Champion Rene Rast im BMW.