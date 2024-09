Kelvin van der Linde wieder an der Spitze

Der Südafrikaner verdrängt Mirko Bortolotti - die Entscheidung fällt in den finalen vier Saisonrennen.

Der Südafrikaner Kelvin van der Linde hat seinen italienischen Meisterschaftsrivalen Mirko Bortolotti in der DTM wieder von der Spitze der Gesamtwertung verdrängt. Der Audi-Pilot belegte am Sonntag im zweiten Rennen auf dem Sachsenring den zweiten Platz und überflügelte Bortolotti, der am Samstag die Spitzenposition erobert hatte. Den Sieg im zwölften Saisonrennen holte der Brachbacher Mercedes-Pilot Luca Stolz, der jedoch keine Chance mehr auf den Meistertitel hat.