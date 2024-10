30 Jahre später: Ford kehrt in die DTM zurück

Zuletzt war die Marke aus den USA im Jahr 1994 in der DTM aktiv. Nun will HRT zwei Mustang GT3 einsetzen.

Die Marke Ford kehrt nach 30 Jahren in die DTM zurück. In der Saison 2025 wird das am Nürburgring ansässige Team Haupt Racing (HRT) mit zwei Ford Mustang GT3 an den Start gehen. Dies teilte der Serienbetreiber ADAC am Freitag mit. Zuletzt war Ford im Jahr 1994 in der DTM aktiv.