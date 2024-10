DTM setzt 2025 auf bewährte Standorte

Das Finale um den diesjährigen Titel in der DTM steht noch aus, der Rennkalender für die Saison 2025 steht hingegen bereits fest. Die DTM setzt in der kommenden Saison auf bewährte Strecken und Abläufe, den Auftakt wird vom 25. bis 27. April das Rennwochenende in Oschersleben bilden, wo die Fahrer um die ersten zwei Siege konkurrieren.

Die Verantwortlichen hätten in den letzten Monaten "intensiv spannende Austragungsorte für die DTM geprüft", sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss: "Da wir allerdings bei allen Events in Deutschland in diesem Jahr einen deutlich steigenden Zuspruch von Besuchern haben, werden wir für die Saison 2025 noch an den bewährten Austragungsorten festhalten."