DTM-Titelshowdown in Hockenheim: Wird Bortolottis Traum wahr?

SID 18.10.2024 • 11:33 Uhr Der Lamborghini-Pilot reist als Gesamtführender zum letzten Rennwochenende der Saison. Im Rückspiegel lauern aber noch zwei Konkurrenten.

Mirko Bortolotti ist kurz vor dem Ziel: Im dritten Anlauf soll sich für den italienischen Rennfahrer am Wochenende endlich der Traum vom DTM-Titel erfüllen. Der 34-Jährige reist als Gesamtführender zum großen Finale der Tourenwagen-Serie auf dem Hockenheimring.

Schon in den letzten beiden Jahren hatte der Lamborghini-Pilot bis zum Schluss Chancen auf die DTM-Krone, musste sich aber letztendlich geschlagen geben. Vor dem Saisonfinale ist er dennoch positiv gestimmt. "Die Art und Weise, wie wir arbeiten und konstant performen, macht mich zuversichtlich", sagte Bortolotti.

Selbstläufer werden die zwei Rennen am Samstag und Sonntag (beide jeweils 13.30 Uhr/ProSieben) aber nicht, denn es bahnt sich ein echter Showdown an. Audi-Pilot Kelvin van der Linde (Südafrika/Team Abt Sportsline) lauert mit 15 Punkten und der Münchner Maro Engel (Winward Racing) im Mercedes mit 20 Zählern Rückstand in Bortolottis (204 Punkte/SSR Performance) Rückspiegel. Im besten Fall kann ein Fahrer pro Rennwochenende 56 Punkte einfahren - entschieden ist also noch nichts.

Van der Linde gibt sich deshalb angriffslustig: "Wir werden versuchen, das Maximum aus unserem Paket herauszuholen und keine Fehler zu machen", sagte der 28-Jährige. "Emotional" werde es für ihn so oder so. Momentan steht van der Linde für 2025 noch ohne Vertrag da, zudem endet eine Ära. Nach 25 Jahren fährt Abt das letzte Mal mit Boliden von Audi, der Ingolstädter Autobauer verabschiedet sich gänzlich aus der DTM. In der kommenden Saison wird Abt mit Lamborghini zusammenarbeiten. Und auch Engel glaubt weiter an seine Chance. "In der DTM ist alles möglich. Es wird ein Motorsportfest, darauf freue ich mich", sagte er.

