Van der Linde geht als Führender in den DTM-Showdown

Der Audi-Pilot löst Mirko Bortolotti als Spitzenreiter ab und sorgt für ein spannendes Finale am Sonntag.

"Es wird auf jeden Fall eine harte Nummer, aber wir geben alles", sagte van der Linde nach seinem Triumph bei ProSieben. Der Münchner Maro Engel (Winward Racing) geht nach seinem vierten Rang am Samstag als Dritter mit 20 Zählern Rückstand auf van der Linde in die Entscheidung um die DTM-Krone am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben).