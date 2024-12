Überraschung um deutschen Ex-Formel-1-Pilot

Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock fährt 2025 wieder in der DTM. Der 42-Jährige kehrt nach drei Jahren Pause in die Rennserie zurück und steuert künftig einen McLaren für Dörr Motorsport. Dies teilte sein neues Team am Mittwoch mit. Glock wird im zweiten Jahr von Dörr Motorsport in der DTM das Fahrer-Duo mit Ben Dörr (19) bilden.