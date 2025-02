DTM: Aston Martin kehrt zurück

Die DTM bekommt 2025 Zuwachs von einem achten Hersteller. Wie der ADAC am Freitag mitteilte, steigt das belgische Team Comtoyou Racing mit zwei Aston Martin ein. Pilotiert werden die Boliden des Modells Vantage GT3 von den Belgiern Nicolas Baert und Gilles Magnus. Für Aston Martin ist die Tourenwagen-Serie keine Neuheit, schon 2019 war unter anderem Ex-Champion Paul di Resta in einem von vier Autos der britischen Traditionsmarke unterwegs.

Die Fahrer Baert - Sohn von Teameigner Jean-Michel - und Magnus werden sich das erste Mal wohl bei den Testfahrten am 2. April in Oschersleben mit den anderen Herstellern, Teams und Fahrern messen. Vom 25. bis 27. April steigt dann der Saisonauftakt an der gleichen Stelle. Titelverteidiger ist der Italiener Mirko Bortolotti, Teamkollege von Thiim bei Abt. Das Traditionsteam geht nach 25 Jahren mit Audi erstmals mit Werksunterstützung von Lamborghini an den Start.