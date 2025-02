DTM: Titelverteidiger Bortolotti wechselt zu Abt

Gleiche Marke, anderer Rennstall: DTM-Champion Mirko Bortolotti geht in der kommenden Saison für das Team Abt Sportsline an den Start. Dies teilte der ADAC am Donnerstag mit. Teamkollege des 35-jährigen Italieners, der damit auch in der Saison 2025 einen Lamborghini pilotiert, ist der Däne Nicki Thiim (35).