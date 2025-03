Nur Rast und Wittmann bei BMW: DTM-Aus für van der Linde

SID 18.03.2025 • 07:22 Uhr Auch für Bruder Kelvin hat die Fahrerwahl des bayrischen Herstellers wohl Folgen.

Der südafrikanische Rennfahrer Sheldon van der Linde wird 2025 zum ersten Mal seit sechs Jahren nicht im Fahrerfeld der DTM vertreten sein. Das teilte der Champion von 2022 auf Instagram mit. Stattdessen steht für den 25-Jährigen „die unglaubliche Möglichkeit“ an, „mit dem Hypercar von BMW sowohl in der Weltmeisterschaft als auch in Amerika zu fahren, worauf ich mich dieses Jahr voll und ganz konzentrieren werde“, schrieb van der Linde.

{ "placeholderType": "MREC" }

BMW und das Team Schubert Motorsport gehen in der DTM statt wie im vergangenen Jahr mit drei Fahrern nur mit den beiden Champions Rene Rast (2017, 2019, 2020) und Marco Wittmann (2014, 2016) an den Start. Mit dem neuen BMW M4 GT3 Evo will das Duo hoch hinaus. „Meine Zielsetzung für die DTM ist klar: Ich möchte meinen vierten Fahrertitel gewinnen“, sagte Rast. Wittmann will „um Podiumsplätze und Siege kämpfen“ und, sollte das gelingen, auch um den Gesamtsieg kämpfen.

Nicht nur für Sheldon van der Linde hat die BMW-Fahrerwahl Folgen. Auch Bruder Kelvin, der seit 2021 in der DTM fuhr und 2024 Vizemeister wurde, wird im kommenden Jahr aller Voraussicht nach nicht dabei sein. Der 28-Jährige war im letzten Jahr schon für BMW in der Langstrecken-WM (WEC) gefahren und wechselte nach seinem dem Ende von Audi bei Abt nun fest zu den Münchnern.