DTM: Auer gewinnt Auftakt in Oschersleben

Lucas Auer hat den Saisonauftakt der DTM in Oschersleben gewonnen. Der Mercedes-Pilot, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, setzte sich am Samstag knapp vor dem Südafrikaner Jordan Pepper (Lamborghini) und Maro Engel (Mercedes) durch. Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) findet das zweite Rennen in Sachsen-Anhalt statt, dann müssen alle Piloten zwei Pflicht-Boxenstopps absolvieren.