Glock lobt DTM-Feld, sieht neues Format aber skeptisch

DTM-Rückkehrer Timo Glock hat vor dem ersten Rennwochenende der neuen Saison viel Lob für seine Konkurrenten übrig. Die Qualität im Fahrerfeld um Champion Mirko Bortolotti und seinen ehemaligen Teamkollegen Marco Wittmann sei "extrem hoch", sagte Glock im SID-Gespräch. Der gebürtige Odenwälder ist in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder Vollzeit in der Tourenwagenserie dabei. Beim Saisonauftakt in Oschersleben am Wochenende erwartet Glock von sich und seinem Team aber keine Wunder.

Nach dem ersten Rennen am Samstag mit einem verpflichtenden Reifenwechsel müssen Glock und Co. am Sonntag (beides 13.30 Uhr/ProSieben) ein neues Format mit zwei Pflicht-Boxenstopps meistern. Davon sei er "grundsätzlich nicht der größte Fan", weil das Rennen deshalb wohl in der Boxengasse entschieden werde. Am Ende würden aber sowohl Fahrer als auch Fans "das Racing auf der Strecke sehen" wollen, sagte Glock.