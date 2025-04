Motorsport: Erster DTM-Sieg für Güven

Der türkische Rennfahrer Ayhancan Güven hat in Oschersleben seinen ersten DTM-Sieg gefeiert. Der Porsche-Pilot setzte sich im zweiten Rennen des Auftaktwochenendes vor dem Franzosen Jules Gounon im Mercedes und seinem Manthey-Teamkollegen Thomas Preining aus Österreich durch. Am Samstag hatte Güven noch den siebten Platz belegt.

Der dreimalige Champion René Rast (BMW), nach dem Qualifying auf Rang 15, verpasste das Podium nach einer starken Aufholjagd nur knapp und wurde Fünfter. Auftaktsieger Lucas Auer (Mercedes) kam nur auf den zehnten Rang, Titelverteidiger Mirko Bortolotti, der in dieser Saison für das Team Abt Sportsline fährt, wurde wie am Samstag Neunter. Timo Glock, der erstmals seit 2021 wieder Vollzeit in der Tourenwagenserie dabei ist, erlebte ein enttäuschendes Wochenende: Nach Platz 20 am Samstag konnte er das Rennen am Sonntag nicht beenden.