DTM: Aitken entreißt Rast spät den Sieg

Der Ferrari-Pilot setzt in der vorletzten Runde zum entscheidenden Überholmanöver an. Rast wird Zweiter vor Gounon.

Ferrari-Pilot Jack Aitken hat sich im letzten Moment seinen ersten Saisonsieg in der DTM gesichert und Ex-Champion René Rast überflügelt. Der Engländer triumphierte am Sonntag auf dem Lausitzring vor Rast (Minden/BMW) und dem Franzosen Jules Gounon im Mercedes. Samstagssieger Lukas Auer (Österreich/Mercedes) musste sich mit dem neunten Platz begnügen.

Aitken zog in der vorletzten Runde am bis dahin führenden Rast vorbei und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Rast, der von Platz acht gestartet war und den Sieg vor Augen hatte, wehrte in der Schlussphase zumindest noch die Angriffe Gounons ab. Rast lag bei Zieldurchfahrt 0,054 Sekunden vor dem Franzosen. Timo Glock (Wersau/McLaren) holte als Elfter seine ersten Punkte.