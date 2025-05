DTM: Auer mit souveränem Sieg in der Lausitz

Der Österreicher Lucas Auer hat seinen zweiten Saisonsieg in der DTM gefeiert und die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Im Mercedes siegte der Neffe des früheren Formel-1-Fahrers Gerhard Berger auf dem Lausitzring souverän vor dem gebürtigen Münchner Maro Engel (Mercedes) und Ex-Champion René Rast (Minden). Auer war vom ersten Startplatz aus ins dritte Saisonrennen gegangen, an der Spitze hatte er jederzeit die Kontrolle.