200. DTM-Rennen für Wittmann - Hoffen auf Erfolg beim Jubiläum

Die Strecke in Zandvoort scheint wie gemacht zu sein für ein goldenes Jubiläum, schließlich hat Marco Wittmann auf dem Kurs an der niederländischen Nordseeküste im Vorjahr seinen 19. und bislang letzten Sieg in der DTM gefeiert. Nun, pünktlich zum 200. Rennen des Ex-Meisters in der DTM, wird es mal wieder Zeit.

39 Punkte hat Wittmann in den ersten vier Rennen gesammelt. Die Formkurve zeigt nach oben, er sehe „einen positiven Trend“, sagte der BMW-Pilot zuletzt nach dem Rennwochenende auf dem Lausitzring: „Nun heißt es, so weiterzumachen und dies zu wiederholen.“

Am Samstag und Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) haben Wittmann und Co. dafür in Zandvoort die nächste Gelegenheit. Lucas Auer (Österreich/Mercedes) führt die Meisterschaft mit 69 Punkten an, sein Markenkollege Jules Gounon (Frankreich/63) ist Zweiter. Wittmann, der sein Jubiläum am Sonntag feiert, belegt Platz neun.