DTM: Auer weiter Spitzenreiter - Güven gewinnt

Der Österreicher Lucas Auer (Mercedes) hat in einem wilden DTM-Rennen seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich verteidigt. Der 30-Jährige holte am Samstag im niederländischen Zandvoort den fünften Rang und hielt damit seine ärgsten Verfolger auf Distanz: Pole-Setter Jordan Pepper (Lamborghini) aus Südafrika wurde am Ende bloß Achter, der Franzose Jules Gounon im Mercedes verpasste als 14. gar die Punkte.