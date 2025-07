DTM: Preining siegt bei Chaos-Rennen - neun Ausfälle

SID 06.07.2025 • 15:08 Uhr Thomas Preining holt sich am Norisring seinen ersten Saisonsieg. Der Österreicher krönt sein starkes Wochenende in Nürnberg, zahlreiche Fahrer müssen aufgeben.

In einem chaotischen Rennen am Nürnberger Norisring hat der Österreicher Thomas Preining sein erfolgreiches Wochenende mit dem ersten Saisonsieg in der DTM gekrönt.

Der Porsche-Pilot siegte im achten Lauf des Jahres vor dem Briten Jack Aitken und dem niederländischen Polesetter Thierry Vermeulen (beide Ferrari).

Im Rennen am Vortag war Preining Zweiter geworden, am Sonntag machte er mit einem starken Überholmanöver gegen Aitken seinen siebten Karrieresieg in der DTM perfekt. Durch die guten Ergebnisse und nun 102 Punkte schob er sich in der Gesamtwertung vor auf Platz zwei.

„Wir sind zurück“, funkte sein Ingenieur. Die Meisterschaft führt sein österreichischer Landsmann Lucas Auer mit 109 Punkten an. BMW-Pilot René Rast ist nach einem siebten Platz mit nun 90 Punkten Sechster in der Gesamtwertung.

DTM: Satte neun Fahrer scheiden aus

Von den 24 Startern konnten neun das Rennen nicht beenden. Der Fürther Marco Wittmann musste schon in Kurve eins aufgeben, nachdem ihn der Franzose Jules Gounon abgedrängt hatte.

„Schade, es ist sein Heimrennen hier“, sagte BMW-Teamchef Torsten Schubert während der unfallbedingten Rennunterbrechung bei ProSieben. „Das ist der Norisring, es ist eng. Ich habe keinen Plan, was passiert ist. Ich wurde berührt und habe versucht geradeaus zu fahren“, schilderte Gounon den Unfall aus seiner Sicht.