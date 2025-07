Südafrikaner Pepper feiert Premierensieg in der DTM

Der Südafrikaner Jordan Pepper hat seinen ersten Sieg in der DTM eingefahren. Am Nürnberger Norisring fuhr der Lamborghini-Pilot souverän zu einem Start-Ziel-Sieg vor dem Österreicher Thomas Preining und Maro Engel (München). Pepper machte damit gleichzeitig einen gewaltigen Sprung in der Gesamtwertung.

Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) wartet das zweite Rennen am Norisring auf das Fahrerfeld. Danach startet die DTM am Nürburgring (8. bis 10. August) in die zweite Saisonhälfte.