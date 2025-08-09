DTM: Aitken gewinnt erstes Rennen am Nürburgring

SID 09.08.2025 • 15:08 Uhr Der Brite übernimmt die Gesamtführung. Marco Engel, bester Deutscher in der Gesamtwertung, lässt seine Auto vorzeitig stehen.

Jack Aitken hat das erste von zwei DTM-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Brite startete von der Pole und fuhr am Samstag vor Landsmann und Teamkollege Ben Green (beide Ferrari) ins Ziel. Das Podium komplettierte der Schweizer Ricardo Feller (Audi), der zwischenzeitlich geführt hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bester Deutscher beim prestigeträchtigen Rennen wurde Marco Wittmann im BMW: Der Fürther kam auf Platz fünf. Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock, der mit Teamkollege Ben Dörr das Auto getauscht hatte, verpasste als Elfter in seinem McLaren eine Top-Ten-Platzierung knapp.

Aitken zog in der Gesamtwertung mit nun 129 Zählern am bisherigen Führenden Lucas Auer (Österreich/119) vorbei. Marco Engel liegt als bester Deutscher auf Platz fünf, sammelte in der Eifel vorerst aber keine Punkte: Der Mercedes-Pilot kassierte früh eine Strafe, wurde durchgereicht - und gab auf.

Der Vorfall hatte sich in der chaotischen Startphase ereignet. Nach dem Start musste das Rennen gar unterbrochen werden, um Trümmerteile und eine Ölspur von der Strecke zu entfernen. Zahlreiche Fahrzeuge waren beschädigt, vorerst konnten aber nur der amtierende DTM-Champion Mirko Bortolotti (Lamborghini) und Ayhancan Güven (Porsche) nicht weiterfahren. Am Ende erreichten 18 von 24 Startern die Ziellinie.

{ "placeholderType": "MREC" }