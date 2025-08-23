DTM: Güven gewinnt spektakuläres Rennen auf dem Sachsenring

SID 23.08.2025 • 15:28 Uhr Der Türke geht als Dritter in die letzte Rennrunde und nutzt die Fehler seiner Konkurrenten.

Der türkische Rennfahrer Ayhancan Güven hat in einem dramatischen Finish seinen dritten Saisonsieg in der DTM eingefahren. Bei wechselhaften Bedingungen am Sachsenring profitierte der Porsche-Pilot von einem Zweikampf zwischen dem Südafikaner Jordan Pepper und Thomas Preining (Österreich) und überholte beide Kontrahenten in der letzten Runde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Damit spitzt sich der Kampf um die Meisterschaft immer weiter zu. Mercedes-Pilot Lucas Auer verlor nach einem zehnten Platz die Gesamtführung und ist nun WM-Dritter (143 Punkte), Pepper (145 Punkte) liegt gleichauf mit dem Briten Jack Aitken an der Spitze. Auch Preining (4./128 Punkte) und Güven (6./119 Punkte) haben noch Titelchancen. Bester Deutscher ist Maro Engel (5./121 Punkte).

„Ich konnte es riechen“, sagte Güven im Anschluss über sein spektakuläres Doppel-Überholmanöver bei ProSieben: „Das war ein mega Rennen in den nassen Bedingungen. Ich bin ruhig geblieben und habe meine Chance genutzt.“ Sein Teamkollege Preining hingegen war sichtlich frustriert. „Ich bin einfach ein Idiot“, sagte der Österreicher: „Die Führung ohne Druck von hinten so wegzuschmeißen, ist einfach dumm.“

Aufgrund der Nässe hatte es zum Start schwierige Bedingungen für gegeben. Auf den letzten drei Rennrunden schob sich zunächst Preining an Pepper vorbei an die Spitze, ehe Güven als lachender Dritter nach einem Fehler seines Teamkollegen vorbeizog.

{ "placeholderType": "MREC" }