DTM: Rast holt Prestigesieg am Nürburgring

Der dreimalige DTM-Champion René Rast hat im zweiten Rennen auf dem Nürburgring einen Prestigeerfolg gefeiert. Der BMW-Pilot fuhr am Sonntag auf dem traditionsreichen Kurs in der Eifel ungefährdet auf Rang eins und feierte einen Doppelsieg mit seinem Kollegen Marco Wittmann vom Team Schubert. Als Dritter übernahm der Österreicher Lucas Auer wieder die Führung in der Gesamtwertung.

Rast, für den es der zweite Erfolg in dieser Saison war, und sein Teamkollege Wittmann profitierten unter anderem von reibungslosen Boxenstopps. Der Champion von 2017, 2019 und 2020 hielt durch seinen 30. Tagessieg in der DTM zudem den Anschluss an die Top-Fahrer in der Gesamtwertung. Bereits nach sechs Runden hatte sich Rast von Startplatz sieben nach vorne gekämpft und das Rennen anschließend dominiert.

Jack Aitken (Ferrari) konnte seinen Erfolg vom Vortag, der ihm die Gesamtführung beschert hatte, dagegen nicht bestätigen und musste sich mit Platz 16 begnügen. Der Brite war im Rennverlauf in eine Kollision verwickelt und verpasste die Punkteränge. Auer (Mercedes) reichte der Platz auf dem Podium, um wieder vorbeizuziehen. Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock schied mit Getriebeproblemen an seinem McLaren aus.