DTM: Aitken patzt - Rast siegt und führt

Der Brite sieht aus wie der große Gewinner im Titelkampf. Dann patzt er in der letzten Runde - sehr zur Freude des dreimaligen Champions.

Der Brite Jack Aitken hat im engen Titelkampf der DTM Nerven gezeigt und die sicher scheinende Meisterschaftsführung weggeworfen. Der Ferrari-Pilot leistete sich in der letzten Runde des Samstagrennens in Spielberg auf Rang zwei liegend einen kapitalen Fahrfehler und schied aus. Großer Nutznießer war René Rast, der Routinier aus Minden gewann das viertletzte Saisonrennen und übernahm dank Aitkens Patzer auch die Führung in der Meisterschaft. Der Brite war in den Kies geraten, er drehte sich und blieb mit seinem Boliden in der Streckenbegrenzung stecken.

„Unglaublich, so schnell kann sich das Blatt drehen. Vor dem Wochenende dachten wir, dass nicht mehr viel geht“, sagte der dreimalige DTM-Champion Rast am ProSieben-Mikrofon und zügelte sich selbst in seiner Euphorie: „Es kann noch so viel passieren.“ Rast (BMW Schubert Motorsport) siegte vor seinem Teamkollegen Marco Wittmann (Fürth) und dem Niederländer Thierry Vermeulen (Ferrari Emil Frey Racing).

Der Titelkampf nach 13 von 16 Rennen ist nun fast schon surreal eng: Rast hat nach seinem 31. DTM-Sieg zwei Punkte Vorsprung auf den Österreicher Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf), der nach Rang zwölf seine Gesamtführung verlor. Aitken hat als Vierter acht Punkte Rückstand auf Rast, selbst der Achte Maro Engel (München/Mercedes-AMG Winward Racing) hat angesichts von 15 Zählern weniger als Rast noch realistische Chancen. 84 Punkte sind maximal noch zu gewinnen.