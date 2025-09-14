DTM: Auer als Spitzenreiter zum Saisonfinale

SID 14.09.2025 • 14:40 Uhr Der Österreicher hat gute Karten für seinen ersten Titel. René Rast verlor die Spitze nach nur 24 Stunden wieder.

Der Österreicher Lucas Auer reist als Meisterschaftsspitzenreiter zum DTM-Saisonfinale. Der Mercedes-Pilot, der bereits seine zehnte Saison in der Rennserie bestreitet, löste mit dem dritten Platz im Sonntagsrennen in Spielberg den dreimaligen DTM-Champion René Rast (BMW) wieder an der Spitze der Gesamtwertung ab. Den Sieg auf dem Red-Bull-Ring holte sich der Schweizer Ricardo Feller (Audi) vor dem Niederländer Thierry Vermeulen (Ferrari) und Auer, Neffe des früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger.

