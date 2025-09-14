Der Österreicher Lucas Auer reist als Meisterschaftsspitzenreiter zum DTM-Saisonfinale. Der Mercedes-Pilot, der bereits seine zehnte Saison in der Rennserie bestreitet, löste mit dem dritten Platz im Sonntagsrennen in Spielberg den dreimaligen DTM-Champion René Rast (BMW) wieder an der Spitze der Gesamtwertung ab. Den Sieg auf dem Red-Bull-Ring holte sich der Schweizer Ricardo Feller (Audi) vor dem Niederländer Thierry Vermeulen (Ferrari) und Auer, Neffe des früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger.
DTM: Auer als Spitzenreiter zum Saisonfinale
Der Österreicher hat gute Karten für seinen ersten Titel. René Rast verlor die Spitze nach nur 24 Stunden wieder.
Auer hat seinen ersten DTM-Titel in Reichweite
© IMAGO/SID/Juergen Augst
Rast hatte am Samstag einen souveränen Sieg gefeiert, nach zwei Zeitstrafen wurde er am Sonntag lediglich 13. und fiel im Titelrennen zurück auf Platz drei. Der Mindener hat 160 Punkte auf dem Konto vor den letzten beiden Rennen in Hockenheim (4./5. Oktober), Auer steht bei 171 Zählern, Zweiter ist der Südafrikaner Jordan Pepper (Lamborghini/164). 56 Punkte sind in Hockenheim maximal noch zu gewinnen.