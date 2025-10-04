DTM: Preining gewinnt vorletztes Saisonrennen

SID 04.10.2025 • 15:20 Uhr Vor dem letzten Rennen am Sonntag ist die Meisterschaft noch eng umkämpft.

Thomas Preining hat mit seinem zweiten Saisonsieg in der DTM für noch mehr Spannung gesorgt. Der Österreicher setzte sich im Porsche im vorletzten Saisonrennen in Hockenheim vor Ricardo Feller (Schweiz/Audi) und Morris Schuring (Niederlande/Porsche) durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Gesamtwertung führt der Österreicher Lucas Auer mit 175 Punkten vor Preining (172) und Rene Rast (169). Die Entscheidung fällt am Sonntag (13.30 Uhr) beim letzten Rennen in Hockenheim.