DTM: Preining gewinnt vorletztes Saisonrennen

Thomas Preining hat mit seinem zweiten Saisonsieg in der DTM für noch mehr Spannung gesorgt. Der Österreicher setzte sich im Porsche im vorletzten Saisonrennen in Hockenheim vor Ricardo Feller (Schweiz/Audi) und Morris Schuring (Niederlande/Porsche) durch.
Preining gewinnt vorletztes Saisonrennen
Vor dem letzten Rennen am Sonntag ist die Meisterschaft noch eng umkämpft.
Preining ist im Regen von Hockenheim dominant
In der Gesamtwertung führt der Österreicher Lucas Auer mit 175 Punkten vor Preining (172) und Rene Rast (169). Die Entscheidung fällt am Sonntag (13.30 Uhr) beim letzten Rennen in Hockenheim.
Nicht nur Auer, Preining und Rast haben noch Titelchancen, sondern auch Maro Engel (168), Ayhancan Güven (165), Jordan Pepper (165) und Jack Aitken (162). Am Samstag hatte Regen für Chaos gesorgt, das Rennen startete etwas verzögert und hinter dem Safety Car, bei schwierigen Bedingungen war Preining deutlich überlegen.