DTM: Paukenschlag! Dreimaliger Champion zieht sich zurück

SID 03.10.2025 • 18:53 Uhr René Rast kann am Wochenende seinen vierten Titel einfahren - danach macht er in der DTM auf jeden Fall Schluss.

Am Wochenende kann er seinen vierten Meistertitel in der DTM perfekt machen - doch unabhängig vom Ausgang des Saisonfinals in Hockenheim mit Rennen am Samstag und Sonntag (je 13.30 Uhr) ist für René Rast danach definitiv vorerst Schluss in der Rennserie, der er im vergangenen Jahrzehnt den Stempel aufdrückte. Dies teilte der 38-Jährige am Freitag bei Instagram mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Diese Entscheidung bedeutet keinen endgültigen Abschied – die DTM wird immer ein wichtiger Teil meiner Karriere und meiner Persönlichkeit als Fahrer sein. Doch 2026 wird mein Weg in eine andere Richtung führen“, schrieb der Champion von 2017, 2019 und 2020.

DTM: René Rast erklärt Rückzug

„Ich bin zutiefst dankbar für die Erinnerungen, die Siege, die Herausforderungen und vor allem für die Fans, die mich auf jedem Schritt meines Weges unterstützt haben. Auch wenn ich nächstes Jahr nicht in der DTM an den Start gehen werde, freue ich mich auf die bevorstehenden Möglichkeiten – und wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Danke, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt.“