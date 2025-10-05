Sieg in Hockenheim: Güven holt den DTM-Titel

SID 05.10.2025 • 14:41 Uhr Der türkische Porsche-Fahrer beweist beim letzten Saisonrennen Nervenstärke und entscheidet ein knallhartes Duell für sich.

Der türkische Motorsportler Ayhancan Güven hat sich beim Saisonfinale der DTM zum Meister gekrönt und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 27-Jährige gewann das letzte Saisonrennen in Hockenheim und bewies im entscheidenden Moment Nervenstärke.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei einem harten Manöver gegen Ex-Meister René Rast (Minden) hatte Güven aber Glück, nicht bestraft zu werden.

Denn für Rast, der zu Rennbeginn auch noch Titelchancen hatte, war das Rennen bereits in der ersten Runde beendet. Rast und Güven hatten sich ein hartes Duell geliefert, bei dem der Türke den Mindener keinen Platz ließ. Als Rast dann in die Kurve einlenken konnte, wurde er von hinten abgeräumt.

„Wir hätten es schön ausfighten können“

„Eigentlich war ich schon vorbei, er hat versucht, etwas zu machen, was aussichtslos ist. Der Auslöser war Güven, das war komplett over the Limit und unnötig“, sagte Rast nach seinem letzten DTM-Rennen bei ProSieben: „Das war ein langes Rennen, wir hätten es schön ausfighten können. Das war ein Albtraum. Es tut weh.“

{ "placeholderType": "MREC" }