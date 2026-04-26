DTM: Mercedes-Pilot Engel triumphiert in Spielberg

SID 26.04.2026 • 14:48 Uhr Erfreulicher Sonntag für Maro Engel. Der gebürtige Münchner krönt sein starkes DTM-Wochenende in Spielberg.

Maro Engel hat das zweite Saisonrennen der DTM gewonnen und die Führung in der Meisterschaft übernommen. Der Mercedes-Pilot aus München siegte am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg vor dem zweimaligen Champion Marco Wittmann (BMW) und dem Österreicher Lucas Auer (Mercedes).

Engel hat nach seinem dritten DTM-Sieg 44 Punkte auf dem Konto, Auer (37) und Wittmann (31) folgen dahinter. Der zum Auftakt am Samstag an gleicher Stelle siegreiche Österreicher Thomas Preining (Porsche) kam beim zweiten Saisonrennen nicht über Rang 13 hinaus.