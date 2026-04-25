DTM: Lokalmatador Preining gewinnt Auftakt in Spielberg

Heimsieg zur Saison-Premiere: Der Österreicher Thomas Prening hat das erste Rennen der DTM auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg gewonnen. Der Porsche-Manthey-Pilot verwies seinen Landsmann Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) und den Münchner Maro Engel (Mercedes-AMG Winward Racing) auf die Plätze zwei und drei.
DTM: Lokalmatador gewinnt Auftakt
Auf dem Red-Bull-Ring siegt der Österreicher vor Lucas Auer und Maro Engel. Timo Glock wird Siebter.
Sieger in Spielberg: Thomas Preining im Porsche
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Engel, der von der Pole Position gestartet war und die erste Rennhälfte dominiert hatte, verlor seine Spitzenposition nach einem missglückten Boxenstopp. Nutznießer war Preining, der seine Verfolger vor allem aufgrund eines Safety-Cars auf Distanz halten konnte. Grund dafür war Ben Dörr (Dörr-McLaren), der vom dänischen DTM-Neuling Bastian Buus (Land-Porsche) in die Streckenbegrenzung gedrängt worden war.
Timo Glock (Dörr-McLaren) überquerte die Ziellinie als Siebter. Allerdings stand der Ex-Formel-1-Fahrer nach Rennende unter Beobachtung der Rennleitung. Grund dafür war eine womöglich nicht korrekt ausgeführte Strafrunde. Diese hatte Glock wegen durchgehender Reifen beim Boxenstopp auferlegt bekommen.