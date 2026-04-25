DTM: Lokalmatador Preining gewinnt Auftakt in Spielberg

SID 25.04.2026 • 15:54 Uhr Auf dem Red-Bull-Ring siegt der Österreicher vor Lucas Auer und Maro Engel. Timo Glock wird Siebter.

Heimsieg zur Saison-Premiere: Der Österreicher Thomas Prening hat das erste Rennen der DTM auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg gewonnen. Der Porsche-Manthey-Pilot verwies seinen Landsmann Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) und den Münchner Maro Engel (Mercedes-AMG Winward Racing) auf die Plätze zwei und drei.

Engel, der von der Pole Position gestartet war und die erste Rennhälfte dominiert hatte, verlor seine Spitzenposition nach einem missglückten Boxenstopp. Nutznießer war Preining, der seine Verfolger vor allem aufgrund eines Safety-Cars auf Distanz halten konnte. Grund dafür war Ben Dörr (Dörr-McLaren), der vom dänischen DTM-Neuling Bastian Buus (Land-Porsche) in die Streckenbegrenzung gedrängt worden war.