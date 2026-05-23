DTM: Cairoli feiert ersten Sieg - Engel verliert Gesamtführung

SID 23.05.2026 • 15:29 Uhr Der Münchner muss nach Platz sieben die Spitzenposition in der Meisterschaft abgeben.

Start-Ziel-Sieg beim Samstagsrennen: Matteo Cairoli hat in seinem dritten DTM-Rennen den ersten Sieg auf der Berg- und Talbahn im niederländischen Zandvoort eingefahren. Von der Pole Position gestartet, jagte der Italiener im Ferrari durch die Dünen und verwies Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) auf Platz zwei. Der Österreicher verhinderte einen Doppelsieg für Emil Frey Racing, indem er Thierry Vermeulen durch ein Überholmanöver im Zuge des Starts auf Rang drei hinter sich ließ.

Der bisherige Meisterschaftsführende Maro Engel (Mercedes-AMG Winward Racing) konnte sich nach dem enttäuschenden Qualifying beim dritten Saisonrennen zumindest leicht verbessern. Der 40-Jährige, der zuletzt das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewann, schob sich vom achten auf den siebten Platz. Seine Führung in der Gesamtwertung verlor Engel (53 Punkte) dadurch jedoch an Auer (58). Bester Deutscher war Ben Dörr (Dörr-McLaren) als Sechster.