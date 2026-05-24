DTM: Van der Linde siegt - Dörr überrascht als Zweiter

SID 24.05.2026 • 15:10 Uhr Nach seinem Crash im ersten Rennen dominiert der Südafrikaner am Sonntag in Zandvoort.

Gala nach dem Crash: Der Südafrikaner Kelvin van der Linde hat in der DTM das zweite Rennen im niederländischen Zandvoort gewonnen und einen Tag nach dem empfindlichen Rückschlag im Samstagslauf Wiedergutmachung geleistet. Der 29 Jahre alte BMW-Pilot vom Team Schubert-Motorsport setzte sich nach 36 Runden mit 6,377 Sekunden Vorsprung auf den überraschend starken deutschen Youngster Ben Dörr (Lich) durch.

Van der Linde war am Samstag nach einer Kollision mit dem früheren Formel-1-Pilot Timo Glock nur auf Platz 18 gelandet und dominierte dann mit Wut im Bauch den Sonntag. Schon im Qualifying lag er vorne und bestimmte dann auch das Rennen.

Der 21 Jahre alte Dörr fuhr im McLaren von Platz fünf auf das Podest. Für den Junior war es ebenso das erste Podium seiner Karriere wie für sein Team. Hinter ihm landeten in van der Lindes Teamkollege Marco Wittmann und Maro Engel im AMG-Mercedes zwei weitere Deutsche. Engel führt die Gesamtwertung nach vier Rennen an.