Mapelli bestraft: Dörr feiert ersten DTM-Sieg

SID 20.06.2026 • 20:53 Uhr Erst jubelt der Italiener Marco Mapelli, dann wird er bestraft. Der Zweitplatzierte rückt vor.

Der Italiener Marco Mapelli hat auf dem Lausitzring seinen ersten Sieg in der DTM gefeiert – allerdings nur vier Stunden lang. Der Lamborghini-Fahrer wurde nachträglich mit einer 15-Sekunden-Strafe belegt und fiel auf Rang zwei zurück. Nutznießer war Ben Dörr im McLaren, der seinerseits seinen Premierenerfolg bejubeln durfte. Im fünften Rennen dieser DTM-Saison gab es den fünften Sieger.

Auch der Schweizer Ricardo Feller wurde bestraft, der Porsche-Pilot blieb dennoch Dritter. Mapelli und Feller hatten während einer „Full-Course-Yellow-Phase“ die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Gleich sechs Fahrer standen wegen ähnlicher Vergehen in der Schlussphase des Rennens unter Beobachtung. Eine 15-Sekunden-Strafe erhielt auch der Dresdner Maximilian Paul, der seinen starken sechsten Platz verlor und auf Rang 14 zurückfiel.