Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DTM
DTM
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
ERGEBNISSE
DTM>

Mapelli bestraft: Dörr feiert ersten DTM-Sieg

Mapelli bestraft: Dörr feiert ersten DTM-Sieg

Erst jubelt der Italiener Marco Mapelli, dann wird er bestraft. Der Zweitplatzierte rückt vor.
Auf dem Weg zum Sieg: Marco Mapelli im Lamborghini
Auf dem Weg zum Sieg: Marco Mapelli im Lamborghini
© picturea-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/O.Franke
SID
Erst jubelt der Italiener Marco Mapelli, dann wird er bestraft. Der Zweitplatzierte rückt vor.

Der Italiener Marco Mapelli hat auf dem Lausitzring seinen ersten Sieg in der DTM gefeiert – allerdings nur vier Stunden lang. Der Lamborghini-Fahrer wurde nachträglich mit einer 15-Sekunden-Strafe belegt und fiel auf Rang zwei zurück. Nutznießer war Ben Dörr im McLaren, der seinerseits seinen Premierenerfolg bejubeln durfte. Im fünften Rennen dieser DTM-Saison gab es den fünften Sieger.

Auch der Schweizer Ricardo Feller wurde bestraft, der Porsche-Pilot blieb dennoch Dritter. Mapelli und Feller hatten während einer „Full-Course-Yellow-Phase“ die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Gleich sechs Fahrer standen wegen ähnlicher Vergehen in der Schlussphase des Rennens unter Beobachtung. Eine 15-Sekunden-Strafe erhielt auch der Dresdner Maximilian Paul, der seinen starken sechsten Platz verlor und auf Rang 14 zurückfiel.

Neuer Gesamtführender ist Lucas Auer, der Österreicher verdrängte seinen Mercedes-Markenkollegen Maro Engel (München) von der Spitze. Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) folgt das zweite Rennen des Wochenendes auf dem Lausitzring.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite