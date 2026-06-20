Der Italiener Marco Mapelli hat auf dem Lausitzring seinen ersten Sieg in der DTM gefeiert – allerdings nur vier Stunden lang. Der Lamborghini-Fahrer wurde nachträglich mit einer 15-Sekunden-Strafe belegt und fiel auf Rang zwei zurück. Nutznießer war Ben Dörr im McLaren, der seinerseits seinen Premierenerfolg bejubeln durfte. Im fünften Rennen dieser DTM-Saison gab es den fünften Sieger.
Mapelli bestraft: Dörr feiert ersten DTM-Sieg
Erst jubelt der Italiener Marco Mapelli, dann wird er bestraft. Der Zweitplatzierte rückt vor.
Auf dem Weg zum Sieg: Marco Mapelli im Lamborghini
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Auch der Schweizer Ricardo Feller wurde bestraft, der Porsche-Pilot blieb dennoch Dritter. Mapelli und Feller hatten während einer „Full-Course-Yellow-Phase“ die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten. Gleich sechs Fahrer standen wegen ähnlicher Vergehen in der Schlussphase des Rennens unter Beobachtung. Eine 15-Sekunden-Strafe erhielt auch der Dresdner Maximilian Paul, der seinen starken sechsten Platz verlor und auf Rang 14 zurückfiel.
Neuer Gesamtführender ist Lucas Auer, der Österreicher verdrängte seinen Mercedes-Markenkollegen Maro Engel (München) von der Spitze. Am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben) folgt das zweite Rennen des Wochenendes auf dem Lausitzring.