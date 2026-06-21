Neuer DTM-Spitzenreiter: Cairoli gewinnt in der Lausitz

SID 21.06.2026 • 14:44 Uhr Der Italiener ist der erste Fahrer, der in dieser Saison zwei Rennen gewinnt.

Der Italiener Matteo Cairoli hat das stete Wechselspiel in der Siegerliste der DTM beendet und damit auch die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der Ferrari-Pilot setzte sich am Sonntag auf dem Lausitzring durch, er ist damit der erste Fahrer, der in dieser Saison zwei Rennen gewann. Zuvor hatten fünf Meisterschaftsläufe fünf unterschiedliche Sieger gebracht.

Cairoli gewann am Sonntag bei großer Hitze auf dem EuroSpeedway vor dem Dänen Nicki Thiim (Aston Martin) und Finn Wiebelhaus (Obertshausen/Ford). Die bisherigen Hauptdarsteller im Titelkampf ließen dagegen Punkte liegen: Der Österreicher Lucas Auer wurde nur Elfter und verlor seine Gesamtführung, Mercedes-Markenkollege Maro Engel (München) holte den achten Platz.