DTM: Engel baut Gesamtführung aus

SID 26.07.2026 • 15:23 Uhr In Oschersleben untermauert der Mercedes-Pilot seine Titelambitionen.

Rennfahrer Maro Engel hat seine Gesamtführung in der DTM ausgebaut. Nachdem der Mercedes-Pilot am Samstag die Position des Spitzenreiters übernommen hatte, vergrößerte er am Sonntag im zweiten Rennen von Oschersleben seinen Vorsprung mit einem zweiten Platz. Den Rennsieg sicherte sich der Italiener Mirko Bortolotti.