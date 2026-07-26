DTM: Engel baut Gesamtführung aus

Rennfahrer Maro Engel hat seine Gesamtführung in der DTM ausgebaut. Nachdem der Mercedes-Pilot am Samstag die Position des Spitzenreiters übernommen hatte, vergrößerte er am Sonntag im zweiten Rennen von Oschersleben seinen Vorsprung mit einem zweiten Platz. Den Rennsieg sicherte sich der Italiener Mirko Bortolotti.
Engel baut Gesamtführung aus
In Oschersleben untermauert der Mercedes-Pilot seine Titelambitionen.
Maro Engel im Mercedes
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Weil der Däne Nicki Thiim, der vor dem Wochenende in Sachsen-Anhalt die Gesamtwertung angeführt hatte, erneut nur einen enttäuschenden 13. Platz einfuhr, hat Engel (145 Punkte) nun 21 Punkte Vorsprung. Weiter geht es auf dem Nürburgring mit den Saisonrennen elf und zwölf (15. und 16. August).