DTM: Engel übernimmt Gesamtführung – Preining siegt

SID 25.07.2026 • 14:40 Uhr Das erste Rennen in Oschersleben bringt einen Wechsel an der Spitze.

Zum Start in die zweite Saisonhälfte der DTM hat Mercedes-Pilot Maro Engel die Spitze in der Gesamtwertung übernommen. Im ersten Rennen in Oschersleben fuhr der 40-Jährige hinter Rennsieger Thomas Preining und Luca Engstler auf Platz drei. Der bisherige Spitzenreiter Nicki Thiim aus Dänemark wurde lediglich Zwölfter. Engel (125 Punkte) führt somit vor dem Österreicher Lucas Auer (119) und Thiim (118).

Der Österreicher Preining feierte einen Start-Ziel-Sieg. Nach seinem schweren Unfall am Norisring vor drei Wochen war auch Kelvin van der Linde (BMW/Schubert Motorsport) wieder am Start. „Ich bin nicht aus Zucker gemacht, von daher passt das“, sagte er bei ProSieben. In Nürnberg war es zu einem Crash mit Maximilian Paul (Lamborghini/TGI Team by GRT) gekommen. Paul befindet sich weiterhin in der Reha.