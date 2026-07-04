Schwerer Unfall bei der DTM

SID 04.07.2026 • 15:36 Uhr Maximilian Paul kracht ungebremst in das Auto von Kelvin van der Linde. Beide Piloten sind ansprechbar und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus.

Das stete Wechselspiel in der Siegerliste der DTM geht weiter. Der Däne Nicki Thiim gewann den siebten Saisonlauf und ist bereits der sechste Pilot, der in der laufenden Saison ein Rennen gewinnen konnte – für getrübte Stimmung sorgte am Norisring in Nürnberg allerdings ein heftiger Unfall, in den Maximilian Paul und Kelvin van der Linde verwickelt waren.

Beide Piloten sind bei Bewusstsein, ansprechbar und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus.

Gut 20 Minuten vor Rennende brach das Auto von Paul nach rechts in die Leitplanke vor Kurve eins aus. Dort erreichen die Fahrer Geschwindigkeiten von rund 250 km/h. Von dort fuhr der Deutsche auf die 180-Grad-Wende zu und traf den Südafrikaner van der Linde ungebremst an der Fahrertür.

„Der Arm schmerzt ihm“

Van der Linde (BMW/Schubert Motorsport), dessen Tür beim Crash wegflog, kam in der Auslaufzone zum Stehen und stieg mit vor Schmerzen gekrümmter Körperhaltung aus dem Fahrzeug.

„Der Arm schmerzt ihm“, sagte Teamchef Torsten Schubert bei ProSieben, später gab sein Manager Dennis Rosteck Entwarnung: „Ihm geht es gut. Am linken Bein und Arm hatte er Schmerzen, aber er konnte alles bewegen.“

Paul (Lamborghini/TGI Team by GRT) krachte nach dem Crash mit hoher Geschwindigkeit in einen Reifenstapel. Nach Angaben von Teamchef Gottfried Grasser klagte er über Schmerzen am Fuß. Er vermutete eine Ölspur als Auslöser des Unfalls. Beide Piloten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bis zum Crash hatte Thiim seine Pole Position gegen Maro Engel erfolgreich verteidigt. Auch nach der knapp einstündigen Unterbrechung blieb der Däne souverän und fuhr vor Maro Engel und Arjun Maini seinen zweiten DTM-Sieg ein.

In der Gesamtwertung rückt Thiim damit auf den dritten Rang vor (89 Punkte), vor ihm und Lucas Auer (90 Punkte) liegt Engel in Führung (99 Punkte).